Dopo l'incidente prende a morsi l'altro automobilista, gli strappa un pezzo di orecchio e si dilegua

ANCONA - Un incidente stradale come tanti altri poi la lite e le scintille. Scontro tra due auto in via Martiri della Resistenza pochi minuti dopo le 17 non lontano dal comando dei vigili del fuoco con nervi a fior di pelle tra i due conducenti che hanno dato vita prima ad un battibecco poi ad una vera e propria aggressione con un uiomo che ha preso a morsi strappando un pezzo di orecchio all'altro automobilista per poi dileguarsi. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e i carabinieri con l'uomo ferito che è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

LEGGI ANCHE:

Pochi anconetani in spiaggia a passeggiare. Comportamenti regolari, nessuna sanzione

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA