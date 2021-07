ANCONA - Grave incidente poco prima di mezzanotte in piazza Kennedy, dove si sono scontrati, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, un monopattino elettrico condotto da un cittadino del Bangladesh 48enne ed una fiat 500 con a bordo tre ragazze. Ad avere la peggio l'uomo che è violentemente rovinato sull'asfalto: è stato portato dai soccorritori del 188 all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

