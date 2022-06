Medico azzarda una inversione a U e centra uno scooter: feriti due 18enni. Caos sulla variante alla Statale 16

ANCONA - La galleria della Montagnola come una trappola infernale: le auto incolonnate per un tamponamento a catena, il conducente di un suv che fa inversione a U e non si accorge dell’arrivo, proprio in quell’istante, di uno scooter con a bordo una coppia di diciottenni, portati all’ospedale di Torrette, lui in gravi condizioni, lei con traumi alle ginocchia.



Pomeriggio choc quello di ieri sulla variante alla Statale 16 dove la circolazione, già difficoltosa per i lavori in corso per la realizzazione delle quattro corsie, è andata completamente in tilt a seguito di due incidenti ravvicinati. Il primo si è verificato attorno alle 14,30 per un tamponamento che ha coinvolto più auto all’interno della galleria della Montagnola, ma senza feriti. Subito si sono formate lunghe code. Mentre sul posto era intervenuta la polizia locale per gestire la circolazione, all’improvviso è spuntato un suv guidato da un medico di Torrette che doveva andare urgentemente all’ospedale e ha azzardato un’inversione a U con l’intenzione di tornare indietro e prendere una strada secondaria.

In quel momento, però, dalla direzione opposta è sopraggiunto uno scooter condotto da un 18enne con la sua fidanzata. Il giovane ha provato ad inchiodare, ma non è riuscito ad evitare l’auto. L’urto è stato piuttosto violento. I due ragazzi sono volati sull’asfalto. Lui ha riportato un grave trauma toracico, lei delle lesioni alle ginocchia. Illeso, invece, il medico alla guida del suv che si è subito fermato per prestare aiuto, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, non senza difficoltà per dribblare il traffico bloccato. Una volta stabilizzate le loro condizioni, il 18enne è stato portato al Pronto soccorso di Torrette in codice rosso, mentre la ragazza che era con lui è arrivata all’ospedale con un codice di media gravità.



