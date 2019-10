Boato nel cuore della notte con l'auto contro un suv Un giovane all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Agenti della polizia stradale sono accorsi, intorno alle 4 di questa mattina, in via Matteotti dove si è verificato un incidente, dai contorni ancora da definire. Un uomo di 40 anni ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un suv in sosta. E' successo all'altezza dell'ingresso del vecchio ospedale. Le condizioni del 40enne non sono gravi, è trasportato al pronto soccorso dalla Croce Gialla. E' apparso peraltro piuttosto confuso, non si si sa se per il trauma o per altro. Su questo, stanno facendo approfondimenti gli agenti della polstrada. «Volevo imboccare via Volturno», ha detto. Solo che l'incrocio con via Volturno è 100 metri più avanti.