Incidente in porto alla banchina 23: cade nella stiva, grave marinaio

ANCONA - Stava lavorando nella stiva di una nave turca carica di magnesite quando è stato urtato da una pala meccanica ed è caduto in una botola con un volo di circa 4 metri. Nell’incidente, avvenuto ieri alle 19 e 30 alla banchina 23 del porto, è rimasto gravemente ferito (ma non sarebbe in pericolo di vita) un marinaio turco di 29 anni. Ha riportato fratture al bacino, alla tibia e un trauma cranico. Lo hanno liberato i vigili del fuoco, che si sono calati nella botola, l’hanno imbracato e portato a terra con una gru dei portuali, per poi consegnarlo alle cure del 118.