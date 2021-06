ANCONA - Tamponamento a catena fuori dalla galleria del Risorgimento, in via Giannelli nel centro di Ancona. L'incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto questa mattina ed ha coinvolto quattro autovetture. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. Un persona è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave.

