Perde il controllo dell'auto all'uscita della galleria Baldì e si schianta contro il guard rail: trentenne ricoverata in ospedale

ANCONA - Ha perso il controllo dell'auto subito dopo essere uscita dalla galleria Baldì dell'Asse e dopo avere carambolato si è andata a schiantare contro il guard rail.

Una donna di 30 anni è finita al pronto soccorso in codice giallo per le ferite riportate nell'incidente avvenuto nel pomeriggio, dove fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri automobiliti. Sul posto la Croce Gialla, l'automedica del 188, i vigili del fuoco e la Polizia municipale per i rilievi.

