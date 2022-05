Auto contromano in centro, frontale da brividi nella notte: lo scontro è violento, ragazza portata all'ospedale

ANCONA – Frontale da brividi la scorsa notte in centro: un'auto ha imboccato via Palestro contro mano e si è schiantata contro un altro veicolo. Nell'impatto, è rimasta ferita una ragazza di trent'anni, portata all'ospedale in condizioni non gravi, per fortuna. L'incidente è avvenuto attorno all'1,40: per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118, una Renault che viaggiava in via Vecchini è stata centrata da un'altra auto che avrebbe imboccato contromano via Palestro, nel tratto che passa tra il palazzo delle Poste e l'ex liceo scientifico Savoia. Ad avere la peggio, una trentenne portata all'ospedale da un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

