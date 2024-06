Ancona, frontale al semaforo tra una mini e un furgone: mamma e due figli di 8 e 9 anni all'ospedale

ANCONA - Una mamma e due bambini sono rimasti coinvolti in un violento schianto avvenuto questa mattina all’incrocio tra via Maggini e via Monte San Vicino. La donna, 39 anni, era alla guida della sua Mini su cui viaggiava con i figli di 8 e 9 anni, seduti dietro: proveniva da via Monte San Vicino quando, all’altezza dell’incrocio regolato da un semaforo, si è scontrata frontalmente con un furgone che arrivava da via Maggini. Subito è stato dato l’allarme al 112.

Sul posto, il 118 è intervenuto con l’automedica e due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Gialla. La 39enne è stata portata all’ospedale di Torrette, i due bambini al Salesi, tutti in codice di media gravità. Illeso il conducente del furgone.