Tremendo frontale a Posatora: grave un 19enne, all'ospedale anche madre e figlia di 7 anni

ANCONA - Tremendo schianto frontale questa mattina sul rettilineo di via Grotte a Posatora. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate forntalmente due autovetture. Ad avere la peggio il 19enne alla guida di una delle due: è stato portato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso avanazato. Sull'altra auto viaggiavano una donna 32enne con la figlia di 7 anni: la madre è stata portata portata a Torrette, la piccola al Salesi, ma per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

