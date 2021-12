Auto contro il guardrail, schianto-choc per una coppia di anziani: traffico in tilt sulla Flaminia

ANCONA – Schianto da paura attorno alle 18,30 sulla Flaminia, in zona Palombella. All'altezza del bivio per la Zipa, una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani, per cause in corso d'accertamento, è finita contro la cuspide del guardrail. Lo schianto è stato violento. Subito sul posto si sono portati i mezzi del 118, con l'automedica e le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e Falconara. I due anziani sono stati estratti dall'auto e trasportati al pronto soccorso di Torrette in condizioni di media gravità. Pesanti i disagi alla circolazione, con il traffico che è andato in tilt sulla Flaminia: sul posto, tre pattuglie della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 19:11

