Ancona, incidente sulla Flaminia: perde il controllo dell'auto, tampona quattro veicoli e poi si ribalta

ANCONA - Come un flipper impazzito. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.40 lungo via Flaminia in località Torrette per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed ha tamponato altre quattro auto che erano parcheggiate lungo la strada.

La carambola

La squadra di Ancona in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la signora dal mezzo che, alla fine, si era rovesciato lungo la carreggiata, per poi essere trasportata con l’ambulanza al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco hanno messo successivamente in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.