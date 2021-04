L'auto impazzita centra la pensilina dell'autobus e travolge un uomo: 61enne in codice rosso

ANCONA - Perde il controllo dell’auto e centra in pieno un pedone fermo lungo il marciapiede nei pressi della fermata dell’autobus. Attimi di paura attorno alle 8 in via Sparapani dove il conducente di di una Wolkswagen Polo dopo aver perso il controllo dapprima ha travolto in pieno la pensilina dell’autobus per poi colpire un uomo di 61 anni che ha seguito dell’impatto è rimasto in terra.

Sul posto è intervenuta l’automedica assieme ad un secondo mezzo del 118. Una volta stabilizzate le condizioni di salute l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Sottoposto ad ulteriori accertamenti le condizioni di salute dell’uomo vengono definite stazionarie anche se non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

