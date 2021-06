Cade alla Grotta Azzurra e non riesce più a camminare: i soccorsi arrivano via mare

ANCONA - Scivola sugli scogli e si fa male ad entrambi i piedi: soccorso un 45enne alla Grotta Azzurra. L’intervento per mettere in sicurezza l’uomo è scattato attorno alle 13. In primo momento sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco con un gommone, poi gli operatori sanitari che hanno condotto l’uomo (proveniente dell’est Europa) al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per tutti gli approfondimenti clinici del caso. Le sue condizioni non sono comunque state reputate gravi. Ha subito traumi ed escoriazioni ad entrambi i piedi. Inizialmente, il soccorso alla Grotta Azzurra è stato portato dai vigili del fuoco del distaccamento del porto. Hanno raggiunto il litorale roccioso a bordo di un gommone. Gli uomini del 115 lo hanno aiutato a salire sul gommone, poi il mezzo è partito alla volta del molo uno del porto dorico.

