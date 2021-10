ANCONA - Urta con l'auto uno scooter con in sella due persone, rimaste ferite non in maniera grave a seguito della caduta, e poi la persona al volante si è allontanata. È accaduto ieri sera sulla Flaminia nei pressi della rotatoria di Collemarino. Le due persone - entrambe sui 40 anni - sono state assistite dai sanitari della Croce gialla e trasportate in ospedale a Torrette per accertamenti.

