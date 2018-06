Incidente fra due auto Ferito bimbo di 6 anni e anche altre tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento fra due auto, ieri all’incrocio tra via Ruggeri e via Tarantelli, al Q2. La preoccupazione era per un bambino di 6 anni che era con i genitori. L’incidente, attorno alle 19,30, è stato rilevato da una pattuglia dei carabinieri. Il bilancio è di quattro feriti, nessuno in condizioni allarmanti. Sul posto il 118 e i volontari della Croce Rossa e della Croce Gialla che hanno subito verificato le condizioni del bimbo. Nulla di grave: è stato portato per accertamenti al Salesi. I genitori a Torrette.