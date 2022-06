Attraversa la strada e viene travolta da un suv: choc davanti al supermercato, donna portata all'ospedale in gravi condizioni

ANCONA – Grave incidente attorno alle 20 in via Piave, proprio davanti al supermercato Sì Con Te. Una pensionata anconetana di 74 anni è stata centrata da un suv mentre attraversava la strada. A seguito del violento urto, prima è finita contro un'auto in sosta, quindi è caduta a terra, battendo la testa. Subito è stato lanciato l'Sos al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Gialla di Camerano, insieme alla polizia locale che ha provveduto a bloccare il traffico, deviandolo su via Orsi. L'anziana investita da una Nissan Qashqai è rimasta sempre cosciente, ma è stata portata all'ospedale di Torrette con un trauma cranico e lesioni alle gambe, in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 21:42

