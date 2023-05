Ancona, travolta dall'auto di un conoscente: donna di 55 anni all'ospedale con un politrauma

ANCONA - Una donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Torrette dopo un incidente avvenuto intorno alle 11 in via Martiri della Resistenza.

La donna, di 55 anni, sarebbe stata travolta dall'auto condotta da un suo conoscente. la donna ha riportato un politrauma ed è stato portata, dagli operatori della Croce Gialla, all'ospedale di Torrette. Le sue ondizioni, pe dortuna, non destano partcillari precoopuazioni.