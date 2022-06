Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una macchina che travolge un pedone: donna di 40 anni in gravi condizioni

ANCONA - Carambola tra auto questa mattina in via XXV Aprile con il conducente di un mezzo che ha perso il controllo della propria vettura che si è andata a schiantare su una macchina ferma a bordo della carreggiata. L'effetto domino ha coinvolto una donna di 40 anni che è stata travolta volando a terra. Momenti di grande trambusto: la donna è stata portata al pronto soccorso con un codice rosso per dinamica mentre il conducente dell'auto in sosta è anche lui finito a Torrette ma con un codice di media gravità. Sul posto per i rilievi, i soccorsi e la gestione del traffico sono intervenute la Croce Gialla con due mezzi, i vigili del fuoco, l'automedica e la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 12:59

