Malore dell'autista, l'autobus finisce contro il palazzo della Banca d'Italia: feriti tra i passeggeri

ANCONA - Un incidente è accaduto poco dopo le 19 in corso Stamira, ad Ancona, dove un autobus è finito contro il palazzo della Banca d'Italia. Ancora da stabilire del cause dell'incidente, sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale ed i sanitari della Croce Gialla e del 118. Ci sarebbero infatti passeggeri rimasti feriti, anche se, per fortuna, non in modo preoccupante.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un malore del conducente a innescare la carambola. Oltre all'autista, trasportato cosciente all'ospedale dal 118, alle cure dei sanitari di Torrette avrebbero fatto ricorso anche due passeggeri, anche loro comunque in condizioni non gravi.

Pesanti disagi alla circolazione dal momento che l'incidente si è verificato in un nodo strategico della viabilità di Ancona proprio nell'ora di punta in cui c'era il ritorno a casa.

