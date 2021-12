Centra un'auto in sosta poi travolge un non vedente con la badante, lui finisce all'ospedale

ANCONA - Prima centra un auto parcheggiata poi dopo una decina di metri investe in pieno un non vedente che era in compagnia della badante, l'uomo portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

Mattinata piuttosto movimentata in corso Amendola nei pressi dello Stadio Dorico dove un anziano alla guida di una Fiat 500 ha urtato una vettura ferma lungo la strada provocando un danno alla fiancata, ma invece di fermarsi l’uomo ha tirato dritto a tutta velocità per centrare in pieno un non vedente di 55 anni che era in compagnia della badante. La donna è riuscita a rimanere in piedi mentre l’uomo è finito in terra. Solo allora il pensionato si è fermato nel bel mezzo del viale della Vittoria. Sul posto oltre all’automedica è intervenuto un mezzo della Croce Rossa. Nell’impatto il non vedente ha riportato un trauma al polso e alla caviglia quasi illesa la badante con l’uomo che comunque sia è stato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Regionale di Torrette dove gli è stato riscontrato un politrauma. Sul posto per i rilievi di legge e la viabilità sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale.

