Centauro schiacciato tra due auto nella carambola a tre sulla Flaminia. Caos traffico a Torrette

ANCONA - Un altro incidente sulla Flaminia all'altezza dell'incrocio con via Conca che ha coinvolto intorno alle 17 due auto e uno scooter con il centauro rimasto tra i due mezzi che è volato a terra riportando traumi a mano e braccia ma nonostante l'intervento della Croce Gialla l'uomo ha rifiutato il trasporto all'ospedale di Torrette. L'incidente ha ovviamento provocato problemi alla viabilità: sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico due pattuglie della polizia municipale.

