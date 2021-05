Bambino di 5 anni in bicicletta travolto da un'auto, portato in codice rosso all'ospedale Salesi

ANCONA - Incidente choc in via Pastore, davanti all'Obi alla Baraccola. Una donna alla guida di un'auto ha travolto un bambino di 5 anni in bicicletta. Il piccolo è stato soccorso e portato all'ospedale Salesi in codice rosso. Il piccolo, stando alle prime notizie, sarebbe comunque cosciente. Sul posto 118, Croce Gialla e vigili urbani. Chiuso un tratto di via Pastore.

Ultimo aggiornamento: 17:58

