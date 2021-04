Bimbo di 11 anni in bicicletta travolto da un'auto: salvato dal caschetto

ANCONA - Attimi di paura ieri pomeriggio attorno alle 15,30 in via Marsala, dove un ragazzino di 11 anni in sella ad una bicicletta è stato investito da un’auto.



Numerose le chiamate pervenute alla centrale operativa dell’emergenza territoriale. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona oltre all’automedica del 118. Una volta stabilizzate le condizioni di salute il piccolo, che è sempre rimasto vigile e collaborativo, seppure impaurito, è stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Salesi.

Gli accertamenti

Sottoposto ad ulteriori accertamenti, le condizioni di salute del bambino non destano particolari preoccupazioni. Il trasporto in ospedale si è reso necessario per un trauma cranico di media entità, fermo restando che il bambino di 11 anni al momento dell’impatto utilizzava il caschetto di protezione che in qualche maniera lo ha protetto dall’urto con l’auto. Per quello che riguarda i rilievi di legge e la viabilità, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale.

