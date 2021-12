Incidente sull'autostrada A14 con due persone ferite: riaperto il tratto Ancona sud-Loreto ma ci sono le code

ANCONA - Emergenza sull'autostrada A14: alle 20:30 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto verso Pescara, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 233,5 che ha visto coinvolti un'autovettura ed un furgone che ribaltandosi ha disperso il carico trasportato sulla carreggiata. A seguito dell'evento due persone sono rimaste ferite.

In corso gli interventi da parte dei soccorsi sanitari e meccanici oltre i quali sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Al momento, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Pescara. Gli utenti diretti verso Pescara, dopo l’uscita ad Ancona sud potranno percorrere la SS 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Loreto.

AGGIORNAMENTO

Alle 21:30 circa, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto verso Pescara, precedentemente chiuso a causa dell'incidente avvenuto all'altezza del km 233,9. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda.

