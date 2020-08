Perde il controllo dell'auto e si ribalta sull'autostrada A14 tra i caselli di Ancona Sud e Nord. Estratta dai vigili del fuoco

ANCONA - Perde il controllo dell'auto e si ribalta sull'autostrada A14. L'incidente attorno alle 18.45 lungo il tratto tra i caselli di Ancona Nord e Sud, direzione Bologna, dopo la galleria Sappanico. Per estrarre la donna dall'abitacolo sono interventi i vigili del fuoco. La Squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte ha collaborato con il 118 per estrarre la donna dall’auto per poi affidarla alle cure dei sanitari che hanno poi portato la donna in eliambulanza all'ospedale regionale a Torrette. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il tratto di autostrada interessato dall'incidente. Sul posto anche la polizia autostradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA