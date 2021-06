ANCONA - Alle ore 10.30 circa in A14 al km 241 direzione sud tra i caselli di Ancona Sud e Loreto per un furgone ribaltato sulla sede stradale. Durante le fasi di soccorso da parte dell’equipaggio degli operatori del 118 un mezzo pesante travolgeva l’automedica ferma sulla la carreggiata.

La squadra dei Vigili del fuoco operava per la messa in sicurezza dello scenario ed il recupero dell’attrezzatura presente a bordo del mezzo sanitario. Risultano feriti solo i due passeggeri del furgone, in media gravità.Il transito avviene per il momento solo su una corsia di marcia. Sul posto anche la Polizia Autostradale. Intervento ancora in atto.

Ultimo aggiornamento: 12:08

