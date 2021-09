Schianto pauroso sull'A14, un'auto vola fuori strada e prende fuoco: due feriti e code di 3 chilometri

ANCONA – Uno spaventoso incidente è avvenuto in serata, attorno alle 19,45, sull'autostrada A14, lungo la carreggiata in direzione Bologna, poco dopo il casello di Ancona Sud, al km 225. Per motivi al vaglio della polizia autostradale di Fano, due vetture si sono scontrate e, a seguito dell'impatto, una è schizzata contro il guardrail, per poi finire fuori strada, ribaltandosi in un campo. Il conducente è riuscito miracolosamente ad uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo prima che la sua auto prendesse fuoco: è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. All'ospedale anche l'altro automobilista, ferito in modo più lieve. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 con la Croce Gialla di Camerano, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la scena dell'incidente. Pesanti i disagi: in A14 si sono formate code fino a 3 chilometri in direzione Nord.

Ultimo aggiornamento: 21:14

