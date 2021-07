Tamponata dal bus mentre è ferma sul ciglio della strada, l'auto sfonda un muretto: una donna all'ospedale

ANCONA - Attimi di paura questa mattina in via De Gasperi, dove un’anziana ha rischiato di precipitare nel parcheggio sottostante dopo un violento scontro con un autobus. L’auto in cui si trovava come passeggera, centrata dal mezzo pubblico, è finita contro il muretto a lato del marciapiede: alcuni mattoni sgretolati hanno danneggiato un furgone parcheggiato.

La donna, 77 anni, è stata portata a Torrette, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, il marito della 77enne aveva parcheggiato per pochi minuti la sua Volkswagen Golf sul ciglio della strada per scendere al volo e andare a comprare il giornale in edicola. All’improvviso è arrivato un autobus che ha tamponato l’auto su cui era rimasta la donna, scaraventandola contro il muretto. Illesi i passeggeri a bordo dell’autobus.

