Scontro fra due auto in curva, scattano i soccorsi: due feriti portati all'ospedale di Torrette

ANCONA – Schianto in via Ascoli Piceno, due feriti all'ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle 12,45 all'altezza di una curva: sono rimaste coinvolte due auto. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Rossa, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e alla polizia locale per i rilievi. Gli occupanti delle due auto sono stati portati all'ospedale di Torrette in codice giallo.

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA