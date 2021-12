Si mette alla guida dopo il party alcolico, vigilia di Natale choc: con l'auto finisce sulla scalinata

ANCONA - Ha passato la vigilia a bere assieme ad un gruppo di amici. Quando è tornato a casa, alla guida della propria auto, è finito contro una scalinata e lì è rimasto bloccato. Un Natale da dimenticare per l’uomo d’origine africana, protagonista dell’incidente avvenuto attorno alle 5 del mattino di sabato in largo Troisi, piazzale pavimentato lungo via Brecce Bianche, nei pressi di un supermercato.



L’uomo aveva deciso di trascorrere la vigilia all’insegna dell’alcol, bevendo in compagnia a casa di amici. Ma quando è giunta l’ora di tornare a casa, i drink tracannati hanno presentato il conto. Invece di immettersi sulla strada, l’uomo ha imboccato in pieno le scalette che conducono alla parte inferiore del parcheggio.

Dopo una decina di gradoni l’auto si è fermata ed è rimasta in bilico.



A questo punto al conducente non è restato altro da fare che lasciare la vettura bloccata lungo le scale per poi allontanarsi a piedi. Impossibile, infatti, tentare una manovra in retromarcia, dato che le ruote posteriori che erano quasi che sollevate da terra. Nella fretta di uscire dall’auto, si è pure dimenticato di chiudere i finestrini. Ad allertare la sala operativa della Polizia locale ci hanno pensato alcuni residenti della zona.

Quando i vigili sono arrivati sul posto hanno trovato l’auto abbandonata lungo la scalinata e hanno avuto modo di ascoltare alcuni residenti, secondo i quali il party natalizio organizzato nell’appartamento era andata avanti fino alle prime luci dell’alba. Tramite la centrale operativa si è cercato di rintracciare il proprietario del veicolo: il tentativo, però, è andato a vuoto. Di conseguenza l’auto è stata rimossa da un carro attrezzi intervenuto sul posto.

