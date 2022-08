Auto contro una moto, lo schianto è da brividi: centauro vola sull'asfalto, portato all'ospedale

ANCONA - Incidente da brividi nel pomeriggio a Pietralacroce: un centauro è finito all’ospedale per sospette fratture. Lo schianto è avvenuto attorno ale 18,45 in via Cagli, in corrispondenza dell’incrocio con via Impastato. Un’auto ha centrato in pieno una moto per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della moto, un 66enne anconetano: è rimasto sempre cosciente, ma a seguito della caduta rovinosa sull’asfalto era molto dolorante alle gambe e alla schiena. Subito è stato dato l’allarme al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Rossa, insieme alla Polizia locale. Il 66enne è stato portato in codice giallo al Pronto soccorso di Torrette.