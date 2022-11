Ancona, tremendo incidente contro il guardrail: un sacerdote ed una suora all'ospedale

ANCONA - Terribile incidente con l'auto che si infila sotto il guardrail: una suora ed un sacerdote finiscono all'ospedale.

Il fatto è accaduto attorno alle 10 in via I° Maggio ad Ancona zona Baraccola Sud nei pressi del bivio che da una parte conduce all’Aspio dall’altra invece porta in direzione di Osimo Stazione. A perdere il controllo della vettura una Fiat Panda un sacerdote di 82 anni residente nel capoluogo di Regione che al momento dello schianto viaggiava in compagnia di una suora di 54 anni. L’utilitaria nonostante il tentativo di frenata e la velocità ridotta si è infilata proprio sotto il guardrail. Un impatto terrificante con la parte anteriore della vettura che è andata totalmente distrutta. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno aiutato il sacerdote e la suora ad uscire dalla vettura. Una volta stabilizzate le condizioni di salute il sacerdote e la suora provati per l’esperienza appena vissuta, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.