Schianto tra un'auto ed un furgone sull'Asse: due feriti lievi e galleria chiusa, traffico in tilt

ANCONA - Incidente tra un'auto e un furgone sulla variante della Statale 16, due feriti lievi e una corsia chiusa, traffico in tilt sull'Asse. Lo schianto è avvenuto, per motivi al vaglio della Polizia locale, poco prima della galleria del Montagnolo, che è stata chiusa in direzione Falconara. Il blocco ha provocato lunghe code e rallentamenti in una zona col traffico già complicato dai cantieri. Due i feriti, che però non destano particolari preoccupazione.

