Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail sull'Asse: donna all'ospedale

ANCONA - Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il guardrail e finisce all'ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9,30 sull'Asse in direzione Baraccola all'altezza dello svincolo delle Grazie. La donna ha sbandato, per motivi ancora al vaglio della polizia locale, ed è finita contro il guardrail. Immediata soccorsa dai sanitari della Croce Gialla, è stata portatata all'ospedale di Torrette, ma per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.