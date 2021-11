Schianto tra due auto sull'Asse nord-sud, traffico in tilt sotto la pioggia: una donna portata all'ospedale

ANCONA – Incidente da brividi attorno alle 15,15 sull'Asse nord-sud, in direzione Baraccola: due auto si sono scontrate sotto la pioggia poco prima dell'uscita dell'Università. Tre le persone coinvolte, una delle quali – una donna – è stata portata all'ospedale dal 118 in condizioni non gravi. Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia locale per regolare il traffico, con code in direzione sud a partire dallo svincolo delle Grazie. A scontrarsi, per motivi in corso d'accertamento, una Peugeot 2008 con a bordo una coppia e una Volkswagen Tiguan guidata da un uomo che si stava immettendo sull'Asse dalla rampa d'ingresso.

