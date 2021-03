Sbanda in curva e si schianta sul guardrail, brivido sull'asse: ferito un ragazzo di 25 anni

ANCONA - Schianto sull’Asse, chiuso il tratto della bretella in direzione centro, dopo lo svincolo dell’Università. L’incidente è avvenuto attorno alle 11,30: una Renault Clio con a bordo un ragazzo di 25 anni ha sbandato in curva, ha sfondato il guardrail sulla destra e poi ha terminato la corsa una cinquantina di metri più avanti. Il giovane è rimasto ferito ma in modo non grave. Sul posto, il 118, la Croce Gialla di Camerano, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Per ora istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo dell’Universitá in direzione centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA