Sbanda e finisce contro il guardrail, ferita la conducente: chiuso l'asse nord-sud in direzione Baraccola

ANCONA – E' stato chiuso per un incidente stradale l'asse nord-sud, in direzione Baraccola: è possibile transitare fino all'uscita dell'Università, poi le auto possono riprendere l'asse dall'ingresso di Brecce Bianche. Lo fa sapere il Comune, alla luce di uno schianto che si è verificato attorno alle 15,30 lungo la carreggiata in direzione Baraccola, poco prima della galleria di Brecce Bianche: una donna ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il guardrail. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, il 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e l'auto che perdeva carburante, oltre ai vigili urbani che hanno provveduto a chiudere l'asse e a gestire il traffico.

Ultimo aggiornamento: 16:57

