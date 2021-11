Autoscontro sull'asse nord-sud, traffico in tilt sotto la pioggia: una ragazza e una minorenne all'ospedale

ANCONA – Schianto e caos traffico questa mattina sull'asse nord-sud. Attorno alle 8,30, lungo la carreggiata in direzione Baraccola, all'interno della galleria dopo l'uscita Tavernelle, una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della propria auto alimentata a Gpl che ha perso aderenza, anche a causa della pioggia, ed è finita contro il guardrail. L'auto che la seguiva ha inchiodato ed è stata tamponata da un altro veicolo. Subito si sono formate lunghissime code in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con la Croce Rossa di Ancona e la Croce Gialla di Camerano, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale che si è occupata anche di regolare la circolazione. All'ospedale sono state portate, in codice giallo, la 21enne e una ragazza di 17 anni che viaggiava su una delle altre auto coinvolte nello schianto. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 10.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Schianto tra due auto sull'Asse nord-sud, traffico in tilt sotto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA