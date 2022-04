Apre lo sportello dell'auto e colpisce in pieno un ciclista: il caschetto protettivo alla testa gli salva la vita

ANCONA - Srtava percorrendo la pista ciclabile di via Marconi proprio nella parte iniziale quando un auitomobilista aprendo lo sportello lo ha colpito in pieno facendolo volare dall'altra parte della carreggiata: tanta paura e immediato intervento della Croce Gialla che ha soccorso un uomo di 70 anni di Monte San Vito che ha riportato un politrauma ma per fortuna indossava un caschetto protettivo che potrebbe anche avergli salvato la vita. L'uomo per tutti i controlli del caso è stato portato all'ospedale di Torrette.

