Non è una città per centauri: all'ospedale due scooteristi scaraventati a terra dalle auto

ANCONA - Due incidenti hanno coinvolto altrettanti scooter questa mattina. Il primo è accaduto in via XXIX Settembre ed ha visto una vettura entrare in collisione con uno scooter. Dopo un volo di qualche metro il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di circa 50 anni, è finito in terra, è stato trasportato a Torrette con un codice di media gravità. Attimi di paura anche in via della Montagnola dove un vettura proveniente da Via Fermo ha centrato in pieno un altro scooter questa volta condotto da un uomo di 79 anni. Sul posto si sono trovate a passare due ambulanze della Croce Gialla di Ancona impegnate nei cosi detti servizi secondari. E son o stati questi due equipaggi a prestare i primi soccorsi poi sul posto è arrivato un terzo mezzo sempre della Croce Gialla di Ancona. Stabilizzate le condizioni di salute l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette dove gli è stato riscontrato un politrauma.

