Inciampa nei rami di alcune piante: uomo cade e si spacca il naso

ANCONA - Inciampa nei rami di alcuni piante che dopo essere stati tagliati erano rimasti sulla sede stradale in via Maratta poco distante dall'ufficio postale. Momenti di paura intorno alle 11 per un anziano di 82 anni subito soccorso dalla Croce Gialla: l'uomo ha riportato un trauma cranico e una lesione al naso e per tutti gli accertamenti è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.