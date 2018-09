Inciampa, cade e si frattura un polso nella spiaggia vietata per caduta massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Inciampa, cade e si rompe un polso. Disavventura ieri mattina per una donna di 65 anni che era andata a trascorrere una mattinata a Portonovo insieme al marito e ai due nipotini. La splendida giornata di mare è stata rovinata da un incidente avvenuto nella spiaggia libera fra lo stabilimento La Capannina e lo scoglio della Vela, in un tratto di costa che peraltro è interdetto sia allo stazionamento sia alla balneazione per il pericolo di caduta massi dal costone.