Scoppia un incendio di rotoballe nel campo a fianco dell'autostrada

ANCONA - Un incendio scoppiato nei pressi dell'autostrada A14 ha cerato una certa apprenzione questa mattina nella zona di Casine Paterno ad Ancona.Ad andare a fuoco, per cuase ancora da stabilire da parte dei vigili del fuoco, alcune rotoballe in un campo nei pressi dell'A14. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con un'autobotte ed un'autompompa per avere ragione delle fiamme dopo un'ora di lavoro. Per fortuna non si registrano feriti e riupercussioni sulla viabilità.