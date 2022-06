Incendio a due passi dalle abitazioni, paura in via della Ferrovia: a fuoco un campo di 7mila mq

ANCONA - Momenti di paura in via della Ferrovia per un rogo di vaste proporzioni che ha interessato un campo. I vigili del fuoco sono impegnati sul posto per domare l'incendio di sterpi e fogliame che si è esteso per una superficie di circa 7mila mq, a poca distanza dalle abitazioni. La squadra di Ancona è intervenuta con due autobotti e sta bonificando e mettendo in sicurezza la zona. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto, anche la polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA