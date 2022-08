Il maialino va a fuoco, scoppia un incendio nell'hamburgeria: paura nel vicinato, arrivano i pompieri

ANCONA – Paura questa mattina in via Elia per un incendio scoppiato all'interno dell'hamburgeria Pino's Little Italy, all'incrocio con via Calatafimi. A dare l'allarme, poco prima delle 8, è stato l'edicolante accanto che ha visto il fumo uscire dall'ingresso principale e dalle finestre. In quel momento, infatti, l'hamburgeria era ancora chiusa. Prontamente sul posto si sono portati i vigili del fuoco insieme ai carabinieri, che hanno subito escluso l'ipotesi del dolo. Stando ad una prima ricostruzione, il principio d'incendio sarebbe scaturito dal forno, che il titolare aveva lasciato acceso tutta la notte per cucinare un maialino arrosto a bassa temperatura. Il locale è stato invaso dal fumo, ma le fiamme sono state prontamente spente e i danni sono contenuti. In corso ulteriori accertamenti da parte dei vigili del fuoco.