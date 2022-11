Un'esplosione, poi fiamme e fumo: notte di paura a Monte Dago, a fuoco un quadro elettrico

ANCONA - Notte di paura a Monte Dago per un incendio scoppiato in via Trevi. Forse per un corto circuito (ma le cause sono tutte da accertare) ha preso fuoco il quadro elettrico al servizio di un intero condominio. Le esplosioni e una densa nube di fumo, che ha reso l’aria irrespirabile per il forte odore di bruciato, poco dopo le 6, hanno svegliato di soprassalto i residenti, che hanno subito dato l’allarme al Nue 112 quando hanno visto le fiamme che si alzavano per metri.

Incendio a Mone Dago, notte di paura

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha rischiato di estendersi alle abitazioni. L’allarme è rientrato, nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma il quadro elettrico è stato carbonizzato dall’incendio e ora diverse famiglie sono senza luce e alcune senza riscaldamento.