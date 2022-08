Scoppia l'incendio alle Poste: nube di fumo acre sulla città

ANCONA - Principio d'incendio alle Poste: nube di fumo acre nella zona tra Brecce Bianche e Passo Varano ad Ancona.

Il gip: «Padovani spinto da una gelosia irrefrenabile. Rischio di recidiva altissimo, deve rimanere in carcere»

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire la scorsa notte per un principio d’incendio che si è sviluppato in un locale tecnico annesso al centro smistamento di Poste Italiane di via Cameranense ad Ancona. L’allarme è scattato intorno alle 4 e l’intervento dei vigili del fuoco è riuscito a limitare i danni, circoscritti ai locali di una centralina elettrica collegata a un impianto fotovoltaico. L’incendio ha sprigionato un odore acre che si è avvertito nella zona tra Brecce Bianche e Passo Varano.