​Incendio al palazzo delle poste, evacuato lo stabile e spente le fiamme

ancona - I vigili del fuoco sono intervenuti alle verso le 17 per un incendio in un locale presso le Poste di Ancona in via Piave. Sul posto 2 squadre dei pompieri che hanno spento l'incendio ed evacuato lo stabile in via precauzionale. In supporto anche i Funzionari Tecnici vigili del fuoco e automezzi di supporto dalla Sede Centrale di Ancona. Non si segnalano persone coinvolte.