ANCONA - Allarme sul Monte Conero per un incendio che sta interessando la vegetazione. I vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro mezzi, dopo la segnalazione di un passante. Il rogo sarebbe scoppiato in una zona impervia, in linea d'aria sopra l'Hotel Emilia. In corso l'intervento da parte dei pompieri.

